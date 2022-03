Édgar Tello: “La población saldrá a las calles a defender la democracia”

En diálogo con Exitosa Te Escucha, el congresista de la bancada de Perú Libre, Édgar Tello, se pronunció sobre la agresión propinada a periodistas a las afueras del Congreso e hizo lo propio con respecto a la moción de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo, que es impulsada por el Poder Legislativo.





“Rechazamos contundentemente todo tipo de agresión a los señores de prensa no lo compartimos, mi solidaridad con ellos, hasta puedo pensar que los agresores son infiltrados (…) Algunos sectores de la prensa se han parcializado. Saludo a Exitosa que es uno de los pocos medios que se ha mantenido imparcial, aunque alguno de sus periodistas han sido críticos pero simepre ocn altura, no como otros medios que han sido bastante definidos en su actuar”, indicó el parlamentario.

También te puede interesar: ¡Atención! Bancadas adelantan que hay votos para censurar al ministro de Salud





“Lamentamos que salimos del voto de confianza y se continúe con interpelar y buscar la vacancia del presidente de la República, aunque se llaman demócratas, son todo lo contrario”, manifestó el congresista, quie a su vez tuvo un comentario desatinado en medio de la coyuntura, azuzando a la población a “defender la democracia”. “La población está atenta a quienes están queriendo generar un caos, una inestabilidad e indudablemnte la población saldrá a las calles a defender la democracia“, agregó.

Asimismo, el legislador mostró su incomodidad contra la actitud qu vienen tomando las bancadas opositoras. “El mandato del presidente es de cinco años también del congreso no se puede estar en un clima de adelantar elecciones, no correpsonde a un sistema democrático”, e instó a los peruanos a no actuar de manera violenta y ayudar a “garantizar la gobernalidad”.

Síguenos en redes sociales: