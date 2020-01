Durante la tradicional ‘Noche Amarilla’, realizada el último fin de semana, en donde el club Barcelona de Ecuador presentó al plantel con el que contará la presente temporada, se vivió una peculiar situación, puesto que la ‘Kiss Cam’, la cámara que graba a las parejas que asisten a los partidos de fútbol, captó un curioso momento que se hizo viral en redes sociales.

Durante el entretiempo del encuentro que protagonizaron Barcelona y Delfín FC, una de las cámaras enfocó una aparente feliz pareja y puso al aire el momento en el que se estaban besando. No obstante, al percatarse de que estaba siendo enfocado, el hombre frenó repentinamente y dejó de abrazar a la mujer.

Luego de que el video de lo sucedido se publicara en las redes sociales, se viralizó en poco tiempo y entre las bromas de los cibernautas, se supo al fin la verdad. El sujeto estaba llevando una relación clandestina porque en su perfil de Facebook de observa que mantiene una relación con otra mujer.

Tras ello, el triste protagonista del viral decidió pronunciarse al respecto. “En mi defensa, quiero aclararle al señor reportero que en ningún momento me moría por besar a mi amiga, y además, en el video no se ve ningún beso (…) Solo me juzgan y me critican, pero nadie se pone en mis zapatos. Soy inocente de la burla mediática, y que quede claro que voy a defender mi honor y orgullo de hombre hasta el final”, aseguró el ecuatoriano.

“La gente siempre busca el mal ajeno, ya destruyeron mi relación. ¿Qué más quieren? Ojalá que esto sirva de algo, porque solo le están haciendo daño a un hijo de Dios”, agregó.