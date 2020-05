Economista Gonzáles Izquierdo: “El coronavirus le está ganando el partido al Gobierno”

El economista Jorge Gonzáles Izquierdo analizó la gestión del presidente Martín Vizcarra frente al coronavirus COVID-19, y consideró que esta pandemia “le está ganando el partido” al Gobierno.

“Las condiciones para levantar la cuarentena en forma importante, no estaban dadas en el Perú, eso hay que decirlo clarito. Después de dos meses y medio de cuarentena, no se ha logrado para nada domesticar al coronavirus. Hasta acá, la pandemia del coronavirus le está ganando el partido al Gobierno del señor Vizcarra”, manifestó en declaraciones a Exitosa.

Al respecto, sostuvo que “hoy ya se conoce que, por lo menos, tres factores tienen que darse para abrir la economía y levantar la cuarentena en forma importante”.

“Primero, el factor de contagio tiene que ser menor a uno, eso es un indicador de que tienes controlado al virus. Segundo, el número de pruebas tiene que ser mucho mayor justamente para que se tenga capacidad de detectar el brote y actuar inmediatamente y encapsularlo. Y tercero, que durante 14 días seguidos la tasa de infección y mortalidad tiene que bajar y bajar”, expresó.

El especialista argumentó que estos tres criterios no se dan en el Perú. “Esto es porque el factor de contagio es mayor a uno, la cifra que yo manejo es 1.33. Segundo, se están haciendo 20 mil pruebas diarias, mayormente serológicas, y ese es un número insuficiente, hay que aumentarlo. Y tercero, la tasa de infección y de mortalidad en los últimos 14 días, lejos de bajar, subieron”, puntualizó.

Gonzáles Izquierdo fue enfático en su crítica a Vizcarra: “Se ve claramente que no tiene claro qué va a hacer, porque sigue insistiendo en que va a levantar las restricciones a ciertas actividades económicas (…) Estamos en una cuarentena que el mismo Presidente la ha llamado flexible, porque realmente no se la está respetando al 100%, y eso indica que no tienen claro cómo hacer las cosas”.