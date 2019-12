Economía apenas crecerá 3% el 2020, dice Pennano

Los anuncios de la ministra de Economía, María Antonieta Alva, relacionados a la emisión de decretos y reformas para dinamizar el crecimiento y llegar al 4% en el año fiscal 2020, fueron analizados por el especialista Guido Pennano.

A entender del economista, la proyección estatal de crecimiento para el próximo año no llegaría a la meta, por lo que propuso el aumento de la remuneración mínima vital, actualmente en 930 soles, además de ciertas facilidades para la obtención de activos a los trabajadores, para que ayuden a dinamizar la economía nacional.

“(La ministra) ha dicho que espera que el 2020 crezcamos 4%. Yo lamento mucho, pero no puedo decir que estoy de acuerdo con esa meta, porque sería fantástico que crezcamos 4% pero creo que vamos a crecer apenas 3%, que no es malo porque es mejor que el actual (2.2)”, señaló en comunicación con el programa ‘Exitosa Perú’, donde analizó otro de los anuncios ministeriales que tienen que ver con el impulso de las Mypes.

“Yo diría de la pequeña empresa que el crecimiento no está por el lado de los créditos, está por el lado de la venta. El problema mayor es que no hay venta, no hay demanda, entonces hay que crear demanda. Hay que hacerle recordar a la ministra que, en otras épocas, se daba créditos a los trabajadores del sector público, porque es muy fácil de cobrar, porque se les puede descontar en 6 u 8 armadas, también permitía que los trabajadores retiren un porcentaje de su CTS, eso con el ánimo de darle más recursos para que se reactive la economía”, indicó.