Eclipse parcial del Sol: Mira aquí la transmisión

El eclipse parcial del Sol es un importante fenómeno astronómico que se aprecia este sábado 30 de abril del 2022. Dicho evento ocurrirá, según explicó la Agencia Espacial del Perú – Conida, porque la Luna “morderá ligeramente al Sol”.

En ese sentido, la luna cubrirá solo una parte del disco solar y, como consecuencia de ello, se visualizará una sombra que variará de tamaño según la región desde donde se mire.

Este es el primer eclipse solar del 2022 y se observará desde los lugares sureños del Perú. Así mismo, los países latinoamericanos que también pueden ver el evento son Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

La transmisión de este evento comenzó a las 2:30 p.m. (hora peruana), a través del canal de YouTube de Time and Date, una página que está especializada en los eventos astronómicos.

Cabe recordar que los eclipses solares podrían ser dañinos para los ojos, por ello es necesario que se protejan con gafas astronómicas adecuadas. De lo contario, podrían causarse daños irreparables en los ojos o perder la vista de forma instantánea.

También te puede interesar: En Familia | Cinco claves para que tu cabello no se maltrate por el sol Reportan derrame de petróleo en Lobitos

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), adscrito al Ministerio del Ambiente, comenzó la supervisión ante el derrame de petróleo reportado en la plataforma VV a cargo de la empresa Savia ubicada a 7 km. de la Costa en el distrito de Lobitos, provincia de Talara (Piura).

Según narraron los pescadores de la zona, aproximadamente a las 10:30 de la mañana de este jueves 28 de abril, un fuerte ruido los alarmó y notaron que se había hundido la plataforma petrolera conocida como “Querubín”.

Luego de conocerse el hecho, las autoridades del distrito crearon una comitiva que se dirigió a la zona para confirmar y formalizar la denuncia pertinente ante los organismos que son responsables de la preservación del medio ambiente.

Por su parte, la empresa petrolera Savia Perú SAC informó a través de un comunicado de prensa que, al promediar las 11:50 a.m., fueron informados sobre el hundimiento de la Plataforma Marina VV, la cual no se encontraba operativa desde el 2012 y no realizaba algún tipo de operación extractiva.

Además, la petrolera indicó que, luego de haber verificado lo sucedido, activaron el Plan de Contingencia para prevenir y contener cualquier tipo de impacto en el ecosistema marino. Por ello, dispusieron embarcaciones especiales en la zona y desplegaron barreras de aislamiento.

Finalmente, revelaron que la Plataforma VV estuvo incluida en el Plan de Abandono por término del Contrato del Lote Z-2B aprobado por el Ministerio de Energía y Minas y, al no ejecutar alguna actividad en casi 10 años, el hecho no habría provocado ningún efecto en la vida o salud de alguna persona.

Otras noticias en Exitosa