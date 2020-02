Dueña de La Panka sobre franquicia en la Costa Verde: “un acto discriminatorio inaudito”

La dueña del restaurante La Panka, Denisse Nossar, se pronunció sobre lo ocurrido con el local franquicia de la Costa Verde, que lleva por nombre La Panka, el cual se ha visto envuelto en un presunto acto de discriminación. Respaldó sanción a este local, aclarando que no es la primera denuncia por discriminación que reciben de este local.

“No es el primer acto discriminatorio que tenemos de este local, por esta denuncia – en redes – hemos recibido (otras) tres o cuatro quejas. Ayer y antes de ayer, de otras familias que también han sido discriminadas por este mismo local (gerenciado por Jorge Mendoza)”, dijo en diálogo con Nicolás Lúcar, en Exitosa.

El directo señalado como responsable de este acto de discriminación es el gerente del restaurante La Panka de la Costa Verde, Jorge Mendoza Ríos. Quien – según la denuncia – se habría estacionado en una zona rígida impidiendo el ingreso de una mujer en silla de ruedas al restaurante, al ser avisado en lugar de mover su vehículo se negó a hacerlo y les pidió que se fueran del local de mala manera.

“Como empresa han hecho un acto discriminatorio inaudito, encima siguen humillando a la familia agraviada diciendo que mienten y que editan videos. Yo me he reunido con la familia y he visto los videos completos, no tienen edición. Desde que se cuadra en un sitio de discapacitados ya se está discriminando”, agregó.

Ante la defensa de los representantes de la franquicia en la Costa Verde, Denisse Nossar aclara que es evidente la discriminación: “les dicen que si no les gusta se pueden retirar, esa es una forma de botar al cliente, a mí nadie me puede decir que decirle que si no le gusta se puede retirar no es una forma de botar al cliente, por supuesto que lo es. Hay 10 o 20 formas de decir las cosas que significan lo mismo. Pero decirle eso, levantar el dedo, darse la vuelta y alzar la mano en señal de que no le hable, por supuesto, les está diciendo que no les interesa escucharlos”.

LA PANKA PODRÍA SER MULTADA CON CERCA DE 2 MILLONES

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) informó que se ha iniciado una investigación ante la denuncia por presuntos actos de discriminación registrados en el restaurante La Panka de la Costa Verde, en afectación del ciudadano José Carrión Cabrera.

A través de un comunicado, la entidad recalcó que rechaza cualquier acto de discriminación en una relación de consumo, sea por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole, como sería el caso de una discapacidad física.

En este sentido, Indecopi advirtió que de confirmarse el acto de discriminación se procederá a sancionar a la empresa infractora con una multa de hasta 450 UIT, equivalente a S/ 1 935 000 (un millón 935 mil soles).