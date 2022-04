DT del Benevento dice que Gianluca Lapadula no tiene continuidad por recuperarse de un golpe en el tobillo

Gianluca Lapadula no juega en Benevento debido que aún no se recupera totalmente de una lesión al tobillo, así lo dio a conocer el entrenador del equipo italiano Fabio Caserta, que descartó algún conflicto con el delantero que a principios de año no fue considerado por varias semanas en medio de su deseo de volver a un equipo de la Serie A.