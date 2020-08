Dra. Valdivia: “Si el paciente con diabetes se contagia de COVID-19, tiene un pronóstico muy malo”

Un grupo de riesgo realmente vulnerable ante el COVID-19 es el paciente con diabetes. Por ello, en ‘Médicos en Acción’ de Exitosa, dialogamos con la Dra. Ángela Valdivia, médico endocrinóloga, para hablar sobre la importancia de prevenir y darle la importancia necesaria a esta enfermedad.

“La diabetes es una enfermedad crónica y no tiene retroceso. El COVID-19 ha manifestado enfermedades “ocultas”. Por ejemplo, ahora entendemos por fin que la obesidad es una enfermedad. Hay gente que se está muriendo por factores de riego. Es momento de cuidar nuestra salud”, indicó la doctora en primera instancia.

Luego, añadió que la diabetes en un muy buen porcentaje de pacientes es asintomática, es decir no se siente. “Mucho orinar, mucha sed, pérdida de peso, son partes de los síntomas más comunes. Hay pacientes que piensan que no tienen la enfermedad porque no sienten los síntomas. En el último reporte del 2014, se informó que el 7% de peruanos sufre de diabetes. Esto se reportó en el 2014, ahora estamos en el 2020. Del porcentaje señalado, solo el 30% está controlado (…) La diabetes no se cura. No existe diabetes emotiva”, aclaró.

“Tenemos que aprender a vivir con este virus. Es el momento de prevenir, comiendo saludablemente, hacer ejercicio y dormir mínimo 6 horas diarias. Si el paciente con diabetes se contagia de COVID-19, tiene un pronóstico muy malo”, recalcó la doctora.