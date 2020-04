Dr. Massé criticó con severidad a clínicas que cobran altos precios por realizar pruebas rápidas y moleculares

En medio del estado de emergencia que viene atravesando nuestro país a causa del coronavirus, el Dr. Armando Massé, conductor de ‘Médicos en Acción’ de Exitosa, alzó su voz de protesta pues, según le indicaron varios de sus pacientes, existen clínicas que están sacando provecho de esta crisis, al cobrar precios elevados a los pacientes al momento de realizar pruebas.

“Hay clínicas que están haciendo su agosto. Como es posible que por una prueba molecular estén cobrando 490 soles por una prueba molecular. Eso es una estafa, un aprovechamiento de la necesidad de la gente. Esas clínicas no tienen moral, no tienen conciencia. Las pruebas rápidas están costando 165 soles. Ahí también están triplicando el precio. Todo esto está ocurriendo. Los pacientes me lo cuentan. Yo veo personas con COVID-19 todo el día”, manifestó Armando Massé.

Se elevó a 1 051 la cifra de fallecidos y a 36 976 los casos positivos en el Perú

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que, al 30 de abril de 2020 se han procesado muestras para 318 252 personas por coronavirus COVID-19, obteniéndose, hasta las 00:00h, 36 976 resultados positivos y 281 276 negativos.

A la fecha, se tienen 4,978 pacientes hospitalizados con COVID-19, de los cuales, 651 se encuentran en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), con ventilación mecánica.

Del total de casos positivos, a la fecha 10,405 personas cumplieron su período de aislamiento domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud.

A través de un comunicado, el Minsa lamentó informar que el COVID-19 ha producido la muerte de 1 051 personas en el país. “Acompañamos a sus familiares en este momento de dolor”.