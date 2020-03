Dos lecturas para tiempos de cuarentena

Estos tiempos de encierro necesario para evitar que el Covid-19 se propague, contagie y cobre más vidas, son propicios para la lectura. Por eso, algunos escritores se han impuesto la tarea de recomendar lecturas.

Por ejemplo, los famosos narradores españoles Enrique Vila-Matas y Alba Carballal. Vila-Matas nos sugiere leer el escrito de memorias ‘Viaje alrededor de mi cuarto’ de Xavier de Maistre. Reseña: «A finales del XVIII, después de haberse batido en duelo, Xavier de Maistre se vio castigado y confinado por las autoridades militares a permanecer cuarenta y dos días en un cuarto de la vía Po, de Turín.

De aquel duro encierro o cuarentena obligada nace ‘Viaje alrededor de mi cuarto’, relato autobiográfico en el que De Maistre demuestra su talento a la hora de mostrarnos lo infinita que puede llegar a ser una habitación italiana. Se inspiró en Lao Tse, fundador del moderno viaje interior: “Sin salir de la puerta se conoce el mundo / Sin mirar por la ventana se ven los caminos del cielo. /

Cuanto más lejos se sale, menos se aprende”». La joven narradora Alba Carballal recomienda leer ‘A corazón abierto’ de Elvira Lindo. Aquí la reseña: «Da igual que hayas vivido una guerra o que no. No importa que hayas sufrido, que hayas sido un adolescente rebelde, que alguien querido se te esté escapando o que todavía no sepas de qué va esto.

Para entendernos hay que narrarnos, y Lindo tiene algo que conmueve y electriza; porque en sus textos comprende que las cosas que importan no se construyen con sangre ni con ladrillos, sino con intuiciones perseguidas, respiraciones contenidas y asaltos cotidianos».