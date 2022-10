¿Dónde calificar a un préstamo desde S/ 20 mil sin historial crediticio?

Miles de solicitudes de préstamo son rechazadas a diario siendo una de las razones más comunes, la falta de historial crediticio, uno de los requisitos más difíciles es necesario tener buenos hábitos financieros y un buen comportamiento de pago para construir un historial sólido y positivo de cara a los bancos.

Lamentablemente, no muchos logran cumplir con este requisito ya que un gran porcentaje de personas no consume productos financieros y no tiene un score de crédito que avale su comportamiento o en el peor de los casos manchan su historial crediticio al retrasarse en sus pagos o dejan de cumplir con sus obligaciones financieras, llegando incluso a ser reportados de forma negativa en centrales de riesgo como Infocorp.

Sea cual sea tu situación financiera actual, debes saber que existen alternativas de financiamiento con condiciones mucho más inclusivas y accesibles como el préstamo con garantía hipotecaria de Prestamype, fintech registrada en la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y la única en tener el respaldo financiero de entidades importantes como el Laboratorio de Innovación del Banco Interamericano (BID lab) y Salkantay VC, una de las Venture Capitals más grandes del país.

Gracias a la experiencia adquirida en los últimos 5 años, Prestamype ha logrado desembolsar más de S/ 150 millones en financiamiento a miles de peruanos que buscaban acceder a un préstamo con mejores condiciones como tasas de interés más atractivas y plazos de pago más flexibles. Pero eso no es todo, a través del préstamo con garantía hipotecaria, puedes acceder a muchos beneficios. Te contamos cuáles son:

¿Qué te ofrece el préstamo con garantía hipotecaria de Prestamype?

Con el préstamo con garantía hipotecaria de Prestamype no sólo podrás acceder a desembolsos altos desde S/ 20 mil hasta S/ 1 millón sino también a una tasa de costo efectivo anual desde 22.3% que ya incluye gastos adicionales, plazos de pago de hasta 48 meses o más, la posibilidad de escoger entre 3 esquemas de pago, el que más se ajuste a tus necesidades y capacidad de pago, además, contarás con el apoyo de ejecutivos expertos en el producto dispuestos a guiarte y resolver tus dudas.

Lo mejor es que no tienes que cumplir tantos requisitos inalcanzables, ya que, para calificar a tu préstamo el requisito principal es contar con un inmueble que cumpla con las siguientes condiciones:

El inmueble debe estar ubicado en Lima Metropolitana, Callao o Arequipa.

Debe estar registrado en la Superintendencia de Registros Públicos (SUNARP).

No debe registrar problemas legales como multas, gravámenes o afectaciones en los registros públicos o la municipalidad.

No pierdas esta increíble oportunidad y solicita el préstamo con garantía hipotecaria de Prestamype para llevar a cabo aquellos planes que parecían muy lejanos. ¿Qué esperas? Pre-califica AQUÍ.

