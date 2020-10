Donayre consideró una equivocación impulsar una vacancia a 5 meses de un proceso electoral

La titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Patricia Donayre, aseveró que el Congreso comete un error al impulsar una moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra en medio de la crisis sanitaria y todo lo que implica, pues la Fiscalía se está encargando de las investigaciones del caso Obrainsa.



“Siento que hay una equivocación por parte del Congreso en impulsar una moción de vacancia en estas circunstancias y aún más en un proceso que se ha abierto al presidente Vizcarra, en el que todavía no hay una responsabilidad, no hay acusación. No corresponde una moción de vacancia por incapacidad moral permanente”, sostuvo la ministra a Canal N.

Además, Patricia Donayre recordó que muchos parlamentarios están siendo investigados en la Fiscalía por distintos delitos, por ello criticó que el Congreso impulse la vacancia. “Me refiero a varios congresistas, que también tienen investigaciones. Un congresista en particular que preside la Comisión de Fiscalización y con graves acusaciones penales. Creo que, si vamos a hacer moralistas, hay que serlo en toda la extensión”, señaló en referencia al legislador Edgar Alarcón.

También puedes leer: Pilar Mazzetti sobre vacuna| “Si las personas no desean, no se vacunan”

Asimismo, la ministra mencionó que el Gabinete está muy unido debido a que respetan la presunción de inocencia, en cuanto al pedido de vacancia del Congreso, subrayó el refrán “para mis amigos todo y para mis enemigos la ley”. En ese sentido, instó al Parlamento a ser más responsables debido al contexto de la pandemia de Covid-19 y las próximas elecciones generales a realzarse en abril del 2021.

“Hay que ser mucho más responsable en cuanto a la formulación de mociones de vacancia, más aún, cuando estamos a 5 meses de un proceso electoral, que ha sido convocado por el presidente en respeto a la Constitución. Hay que esperar las elecciones, para hacer el cambio de congresistas y del presidente”, refirió.

Finalmente, consideró que debe ser la fiscalía suprema la que investigue al presidente Vizcarra Cornejo, debido a su investidura y no la Fiscalía Anticorrupción, ni el equipo especial Lava Jato.

Más en Exitosa