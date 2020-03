¿Donald Trump se realizará prueba de coronavirus?

Este viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró realizarse una prueba de descarte de coronavirus luego de tener contacto con un funcionario brasileño que ahora tiene el COVID-19.

Las sospechas se dieron en un encuentro con el secretario de Comunicaciones de la Presidencia de Brasil, Fabio Wajngarten, el fin de semana en su resort de Florida.

Trump fue consultado en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, y mantuvo la calma ya que sería por un tema de prevención al no presentar algún síntoma del coronavirus por lo que me dijeron los médicos. “No dije que no me iban a hacer la prueba” y agregó que “lo más probable” es que se la haga “bastante pronto”. “Creo que me la haré de todos modos”, declaró Donald.

Por otro lado, el mandatario de Estados Unidos se mostró alegre y aliviado por los resultados del presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien dio negativo a la prueba de descarte de coronavirus. “Eso es bueno”, señaló.