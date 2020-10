Donald Trump reaparece para relanzar campaña presidencial y asegura sentirse “genial”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reapareció dando un discurso desde uno de los balcones de la Casa Blanca. El mandatario agradeció los mensajes de apoyo de los ciudadanos, luego de que se conociera que contrajo el virus de la covid-19.



Por medio de este acto, Trump relanzó su campaña como candidato para los próximos comicios electorales, en donde se enfrenta contra el candidato demócrata Joe Biden.

Como se recuerda, el presidente estadounidense dio a conocer hace unos días que tanto él como su esposa Melania Trump fueron contagiados por la covid-19. Sin embargo, luego de salir del hospital donde se encontraba aseguró que el cóctel de medicamentos que le suministraron lo hizo sentir con 20 años menos.

Algunos medios de comunicación de Estados Unidos no descartan la posibilidad de que Trump no haya estado realmente infectado con el coronavirus, puesto que debido a su avanzada edad no debería haber sido dado de alta en el hospital con tanta premura. Asimismo, los especialistas de dicho país aseguraron que la presunta enfermedad del presidente le habría jugado una mala pasada en las encuestas.

No obstante, en el nuevo discurso del mandatario se dirigió a los ciudadanos afroamericanos y latinos para solicitarles su apoyo a su política para que tengan una vida a salvo.

“Si la izquierda gana el poder, lanzará una cruzada nacional contra las fuerzas del orden, quitándoles sus fondos, sus armas de fuego y sus autoridades fundamentales”, aseguró.

Finalmente, es preciso resaltar que el debate presidencial pactado para el 15 de octubre fue cancelado y solo queda pendiente el del 22 de este mes para que ambos candidatos puedan convencer al pueblo americano para que los elija.

