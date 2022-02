Donald Trump: “Para que el mundo esté en paz, se necesita un Estados Unidos fuerte”

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se manifestó acerca de la invasión Rusia a tierras ucranianas. En esa línea, consideró una “atrocidad” y “vergüenza” la situación de conflicto entre ambos países y señaló que “para que el mundo esté en paz, se necesita de un Estados Unidos fuerte”.





Durante la Conferencia de Acción Política Conservadora, el exmandatario indicó que durante su gestión (2017-2021), realizó un “gran trabajo” y aseguró que el actual presidente de los EE.UU., Joe Biden, está causando “caos” y “daño” en los meses de gestión, más que “los cinco peores presidentes de Estados Unidos juntos”.

Trump también se comprometió a impulsar diversas acciones y medidas en beneficio de su país; sin embargo, no aseguró que participará en las elecciones presidenciales en el 2024. Asimismo, indicó que su mandato ha sido impedido por un proceso electoral “amañado” y consideró que Rusia no hubiera iniciado con los ataques a Ucrania, si él hubiera ganado las comisiones.

“Soy el único presidente estadounidense del siglo XXI en cuyo mandato Rusia no ha invadido otro país”, señaló tras comunicar que a él le habría sido “fácil parar” el conflicto y calificó como “débiles” las sanciones económicas a Rusia.

Como se recuerda, el presidente Biden informó que promoverá un paquete de sanciones contra Rusia, luego de las explosiones y ataques reportados en Ucrania, tras el anuncio de Putin de iniciar con la “operación militar especial”. Además, indicó que las tropas estadounidenses no se involucrarán en el conflicto. “Nuestras fuerzas no estarán involucradas en el conflicto, no irán a luchar a Ucrania; EE. UU. defenderá cada territorio de la OTAN con toda la fuerza posible”, indicó.

