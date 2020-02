Donald Trump arremete contra Parásitos: “¡Tantas películas geniales, y la ganadora es una coreana!”

“¡Tantas películas geniales, y la ganadora resulta una coreana!”, así empezó su alocución el presidente Donald Trump al referirse a Parásitos, la galardonada cinta de Corea del Sur, y gran vencedora de los Óscar 2020.

Al presidente norteamericano no le importa coincidir o no con los críticos o académicos y no vaciló en dejar sentada su opinión durante un mitin celebrado en Colorado hace dos días.

“¿Cómo de malos fueron los premios de la Academia este año?”, “La ganadora es… ¡Una película de Corea del Sur! ¿Qué demonios ha sido todo eso?”, continuó. “Tenemos suficientes problemas con Corea del Sur”.

Vamos a recuperar Lo que el viento se llevó. ¿Podemos recuperar Lo que el viento se llevó, por favor?”, proclamó. “Tantas películas geniales…” se lamentó antes de volver a la carga. “¡La ganadora es de Corea del Sur! Pensé que era la mejor película extranjera, ¿verdad?

Parásitos hizo historia convirtiéndose en la primera producción en idioma extranjero que gana el galardón a mejor película en los Óscar.