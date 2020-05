Donald Millán está feliz en Ate y se ve dando la vuelta olímpica

Llegó este año a Universitario con la idea de ganarse el cariño de la hinchada, pero el que siente algo grande por el club ahora es él. Nos referimos a Donald Millán, quien espera dar la vuelta a fin de año.

“La ‘U’ me enamoró desde que llegué, la ‘Noche crema’ fue algo que no viví antes. Sueño y me veo en diciembre peleando el título, eso me ilusióna”, declaró el colombiano.

Millán trata de mantenerse en ritmo haciendo ejercicios y confía en que el COVID-19 quede atrás. “Esto me caerá bien porque empezaré desde cero, en las mismas condiciones que mis compañeros. Intento hacer el mayor esfuerzo en casa para sacarle ventaja a mis rivales”, indicó.