Domingo Pérez denuncia que su esposa fue blanco de agresiones

El fiscal miembro del equipo especial del Caso Lava Jato, José Domingo Pérez, denunció – este jueves – que su esposa fue víctima de agresiones por un grupo de personas que llegó hasta su centro de labores para insultarla, en un evidente atentado contra la tranquilidad e integridad de una persona. Hizo un llamado a que se pronuncia la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos.

“Palabras nada adecuadas y agravios hirientes a mi esposa, a su centro de labores. Entiendo que pueda haber personas investigadas… incluso personas con intereses en que la impunidad y corrupción continúe imperando en el país, pero creo que esto no da derecho a que afecten la tranquilidad, la buena honra y el desempeño de mi familia”, señaló.

En este sentido, Domingo Pérez señaló que ha aceptado agravios en su contra, pero que se cruza una línea cuando se ataca a su familia: “la situación de mi esposa me ha desencajado, no es fácil asimilar una situación como la que está ocurriendo con mi familia. Estoy acostumbrado a que me agravien, me insulten, incluso a que me agredan físicamente como ocurrió en los exteriores del penal Santa Mónica el año pasado, pero que se metan con mi familia es una situación que preocupa”.

Por ello, Domingo Pérez señaló que lo ocurrido ha sido informado al coordinador del equipo especial, Rafael Vela, a fin de que el Ministerio Público tome acciones al respecto: “es una situación ya no tolerable. Ya he comunicado al fiscal Rafael Vela Barba, que estas situaciones de ataques, de agresiones, que se han dado contra mi esposa ya son un punto límite. Que tiene que tomar una opción de un pronunciamiento por parte de la institución del Ministerio Público que encabeza la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos”.