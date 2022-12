Domingo García: Iniciativa para encargar Despacho Presidencial a titular del Congreso es un despropósito

En entrevista con Exitosa, el constitucionalista Domingo García Belaunde consideró este miércoles que es un “despropósito” la iniciativa planteada por el Poder Ejecutivo para que el titular del Congreso, cargo actualmente asumido por José Williams, reemplace en el Despacho Presidencial a la mandataria Dina Boluarte cuando ella viaje al exterior a cumplir con actividades.

“En ningún momento de la Constitución se dice que el presidente del Congreso puede estar en el cargo, es un cargo para convocar a elecciones, entonces eso me parece un despropósito“, declaró en nuestro medio.

Durante el diálogo con Karina Novoa para el programa ‘Informamos y Opinamos’, el especialista dijo que para lograr dicho objetivo se requeriría de una reforma constitucional, que debería ser discutida y ello tomaría bastante tiempo.

“Si bien la idea puede ser buena, cosa que no lo discuto, el método no es ese, habría que hacer una reforma constitucional para ver este caso, pero ya no hay tiempo porque la señora quiere salir a fin de mes […] Yo calculo que, en el mejor de los casos, se demoran ocho meses“, manifestó.

En esa línea, dijo que ello no tendría sentido porque el Gobierno de Dina Boluarte es de transición. “¿Qué sentido que salga la presidenta de aquí a ocho meses? creo que ya está en las finales, no tiene sentido. Este Gobierno, más allá de sus virtudes y sus defectos, es provisional, eso ya lo sabemos”, expresó.

De igual manera, recordó que anteriormente hubo presidentes de la República que, como es el caso actual, no tuvieron vicepresidentes y no viajaron “porque no tenían a quien dejarle el cargo”.

Así mismo, García Belaunde consideró que el mencionado tema no tiene un carácter de urgencia, sino que lo que debería ser prioritario es que se prepare el ambiente constitucional y legal para el adelanto de elecciones generales.

“No es urgente, porque lo urgente es preparar el ambiente constitucional y legal para que hayan unas elecciones transparentes, cosa que hasta ahora no veo que se haya dado un solo paso, porque hay fechas, pero no hay nada más que eso”, señaló en Exitosa.

