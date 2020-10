Esta mañana en el programa de ‘Exitosa Perú’, conversamos con el especialista Juan Villena, Médico Infectólogo, que nos comentó sobre el lamentable fallecimiento de la menor diagnosticada con difteria en el hospital Dos de Mayo.







“En la difteria se produce una toxina, esta toxina de la bacteria puede dañar tanto el corazón como el sistema nervioso, podría ser que haya ocurrido una arritmia que no fue fácil controlar. En general, a pesar del tratamiento ella tiene una mortalidad cercana al 10 %, al 20% las personas pueden fallecer. Sin embargo antes era 50% ó más en la mortalidad de acuerdo en la toxina que puede afectar al corazón“, expresó Villena.

Por otro lado, el especialista Médico habló en exclusiva para Exitosa, indicando que en el ámbito local no tenemos la antitoxina para la difteria, puesto que esta enfermedad no aparecía desde hace 20 años.

“Una vez que la toxina empieza a circular puede afectar el corazón, y si no se tiene la medicación a la mano, entonces una de las complicaciones puede ser esta. En Perú no hay antitoxina hace mucho tiempo dado que no existe la enfermedad en nuestro medio hace más de 20 años. La antitoxina la tienen en Brasil, ya que de ves en cuando hay algún paciente, entonces tienen la antitoxina a la mano y no sé en cuanto tiempo lograron traerla. Me parece indudablemente algo tuvo que ver la toxina, seguramente estuvo con tratamiento desde temprano. Hay que recordar que los pacientes que están entubados también pueden sufrir neumonía por la entubación intrahospitalaria que pueden ser severos en el caso de que tipo de bacteria infecte a la persona y condicionar el fallecimiento“, aseguró el Médico Juan Villena.

