Docente cajamarquino entre los 50 finalistas al Global Teacher Prize

El premio Global Teacher Prize, que reta a docentes de todo el mundo a dar lo mejor de sí mismos y compartir sus iniciativas en el aula, ha develado a los 50 finalistas de su edición 2020. Por tercera vez desde el lanzamiento de este premio internacional, un peruano figura en esa lista.

Santos Guevara Ruiz es profesor de primaria en la IE 821542, ubicada en la comunidad Nuevo Porvenir (Jesús), en la provincia y región de Cajamarca. La escuela, ubicada a 3114 m.s.n.m., atiende a niñas y niños hijos de agricultores locales. Allí, Santos hace labor unidocente: enseña de forma simultánea a todos sus estudiantes en una sola aula, según el grado en el que se encuentren. Su labor también implica asumir la dirección de la institución educativa.

Las condiciones de enseñanza en Nuevo Porvenir suponen diversos retos que el profesor Guevara ha ido remontando con diferentes estrategias. Para enseñar un mismo tema con diversos niveles de complejidad, ha desarrollado un enfoque basado en resolver problemas conectados a la vida diaria, que cada alumno debe resolver según su edad y conocimientos. En el proceso, busca que sus estudiantes forjen ciudadanía y tomen decisiones conscientes con su entorno en base a información confiable.

Guevara ha involucrado fuertemente a las familias en el aprendizaje de sus niñas y niños. Ha implementado el sistema Doman, que requiere acompañamiento en casa para las lecturas, y ha creado un fondo de préstamos educativos junto con las madres y padres de institución.

En los últimos años, ha centrado sus esfuerzos en modernizar sus clases con la implementación de recursos tecnológicos en el aula. “Trabajo en una zona rural de difícil acceso, pero trato que mis estudiantes tengan una educación en igualdad de condiciones en las grandes ciudades. He aprovechado los materiales que nos ha dado el Ministerio de Educación, y aumentado instrumentos propios. Hemos trabajado con pizarras interactivas, robótica, realidad aumentada, programación iconográfica para estudiantes. Ahora estamos trabajando realidad virtual y simulaciones 3D”, relata el docente.

Las propuestas que Guevara viene implementando de manera sostenida en la IE 821542 desde hace 13 años, le merecieron el premio nacional “Maestro que deja Huella”, otorgado por Interbank, en el 2015. Además, fue finalista de la edición 2019 del premio “Maestro Excelencia”, otorgado por el BCP e IPAE, con el respaldo del Ministerio de Educación (MINEDU) y la Fundación Varkey.

Guevara se enteró de la nominación por correo electrónico y lo confirmó con una llamada telefónica que no esperaba. “El Ministro de Educación me llamó para felicitarme, es un bonito gesto saber que no se pasa desapercibido. Un premio internacional es otra rúbrica. Esta nominación es una buena noticia para el mal tiempo que estamos pasando”, comentó.

El ganador del premio Global Teacher Prize, al que ha sido nominado en esta oportunidad, es elegido por una academia de más de 200 personas expertas en educación de todo el mundo. El MINEDU reconoce la labor de Santos Guevara en su institución educativa y lo acompaña en la espera de la selección de ganador del premio, que será anunciado en setiembre.