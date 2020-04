Cada sábado, un DJ de 37 años con una idea inusual, hace bailar a las familias de los distritos de Surco, Miraflores y Barranco desde la azotea de su edificio, para alegrar a sus vecinos en medio del Estado de Emergencia por el avance del coronavirus.

Se trata del DJ Jorge Gianella, quien con su talento y energía sube al quinto piso de su edificio con todo su equipo musical, mascarilla de protección y sus motivaciones, su esposa e hijo, para hacer bailar a sus vecinos, tal como se presentaba en algunos matrimonios en casos anteriores.

“Yo hice una transmisión en vivo dentro de mi departamento para mis redes sociales, y luego con la idea de mi esposa de compartir música desde algún balcón de los edificios para tocar quise probar, con miedo, porque se ve de personas que han hecho fiestas en sus casas y los han intervenido pensando que hay un fiestón. Pero no tuve ningún problema, salían y bailaban y me pedían canciones por las redes, me esperan sábado a sábado”, relató el DJ a Exitosa.

Jorge Gianella ha sido bien recibido por los vecinos, ellos lo acompañan con aplausos desde las ventanas y balcones, hacen sus pedidos a través de las transmisiones en vivo y el espectáculo se extienden a una hora y media cada fin de semana.

“Yo tenía una programación para matrimonios, este año tuve más contratos fuera de Lima, ahora se frenó por la pandemia, pero de Junio para delante me dedicaré a las clases virtuales y vender pistas de distintos géneros de dos o tres horas”, indicó Jorge Gianella.

Por último, el DJ anunció que esta semana la tocada será un viernes y no un sábado como usualmente se da, y seguirá en contacto a través de sus redes sociales como Instagram y Facebook para compartir arte y felicidad mientras dure la cuarentena.