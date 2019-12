Disuelto Congreso dio pagos irregulares a diez fujimoristas

Cerca de 80 mil soles fueron desembolsados de las arcas del Congreso de la República para el pago irregular por concepto de “bono” para 10 trabajadores cercanos al fujimorismo. Según el informe de auditoría efectuado por el órgano de control del Parlamento los pagos se realizaron durante la gestión de Luis Galarreta (2017-2018) y Daniel Salaverry (2018 -2019).

El reporte indica que los funcionarios de alta confianza “estaban excluidos” de recibir pagos por bonificación extraordinaria debido a que ocupaban puestos de dirección o cargos de confianza, pero aun así recibieron el dinero en dos armadas. El primer pago se efectuó a finales de febrero de 2018, mientras que el segundo se ejecutó un año después. Se estima un perjuicio económico por S/ 79,900,00.

Uno de los beneficiados es el candidato de Fuerza Popular, Ricardo Vásquez Kunze, quien al ser consultado sobre el tema, expresó desconocer el pago irregular. “Nunca tuve conocimiento. Yo recibía mis haberes como cualquier empleado y la responsabilidad de los montos y los conceptos son del área correspondiente”, aseguró.

En la misma línea, dijo que “no me corresponde tomar acciones sobre ese tema” y que por el contrario “es la Contraloría la que recomienda acciones contra los responsables, si los hubiere, que en este caso serían los funcionarios del área encargada de aprobar y generar los pagos y los conceptos”. Vásquez Kunze se desempeñó como jefe del fondo editorial del Legislativo.

Por otro lado, otro de los beneficiados es el exjefe de la Oficina de Comunicaciones, Christian Peralta, quien ante la evidencia de los hechos manifestó que devolvería el dinero si lo solicitan. “Yo no elijo qué me pagan y qué no. Sabía de un bono sindical, pero no tenía idea si correspondía o no”, acotó.

El ex oficial mayor, José Cevasco, también percibió el cuestionado bono. El Congreso le depositó la primera armada, un monto de S/ 5,700. Los demás funcionarios son: Walter Jibaja, exjefe de seguridad del Parlamento; Luis Mejía Lecca, expersonero legal de Fuerza Popular; Wilfredo Ponce de León Pandolfi, exasesor parlamentario.