Disney no estrenará sus películas en Rusia por invasión a Ucrania

A través de un comunicado, The Walt Disney Company informó que no estrenará sus nuevas películas en Rusia por el conflicto bélico con Ucrania. Indicó, además, que “tomará futuras decisiones comerciales” conforme evolucione la situación en territorio ucraniano.





“Dada la invasión no provocada de Ucrania y la trágica crisis humanitaria, pausaremos el estreno de nuestras películas en Rusia, incluida la próxima ‘Turning Red’ de Pixar“, se lee en el documento.

Hasta la fecha, la compañía no ha precisado cuánto durará la medida y si seguirá vigente cuando llegue la fecha de lanzamiento de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness“, prevista para el 6 de mayo.

La compañía estadounidense también aseguró que está trabajando con una ONG para brindar ayuda de emergencia y otras formas de asistencia humanitaria a los refugiados.

Disney no es el único gigante del entretenimiento que ha decidido suspender sus estrenos en Rusia. Por su parte, Warner Bros anunció la cancelación del estreno de ‘The Batman‘ en Rusia, que iba a estrenarse este viernes, y de ‘Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore‘ hasta que se solucione el conflicto.

En tanto, Sony Pictures suspendió el lanzamiento de sus filmes en Rusia, entre ellas la producción de superhéroes: Morbius. Esto por “la acción militar que perdura en Ucrania, la incertidumbre resultante y la crisis humanitaria desencadenada en la región”.

Toman medidas

Cabe precisar que la plataforma Netflix también confirmó este lunes que no cumplirá con la nueva ley audiovisual de Rusia, que obligaría a la plataforma a incluir una veintena de canales públicos para operar en Rusia.

Hasta el momento, Facebook, Twitter y Microsoft ya han aplicado otras acciones para limitar la difusión de información de los medios de comunicación afiliados al gobierno ruso, liderado por Vladimir Putin.

