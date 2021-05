Diris Lima Este: Es imposible colocar aire a jeringas porque son retráctiles

Tras las denuncias por intentos de inoculación con jeringas vacías en los centros de vacunación contra la Covid-19, la directora de la Diris Lima Este, Antonieta Alarcón, manifestó que estos casos se habrían dado por una “descoordinación”. En esa línea, exhortó a los enfermeros y pacientes estar atentos ante cualquier irregularidad en el proceso de inmunización.







Asimismo, Alarcón señaló que no es posible colocar aire en las jeringas que se utilizan para vacunar a la población debido a que son retráctiles. “La jeringas que tenemos son retráctiles, quiere decir que se aplica con la aguja y si no hay solución no se aplica nada, no funciona. Cuando uno empuja (con la dosis), se retrae, de lo contrario no se activa el mecanismo”, sostuvo en una entrevista con Canal N.

También puedes leer: Responsables en caso de jeringas vacías podrían recibir hasta 15 años de prisión, según abogado penalista





Además, pidió a los ciudadanos a reclamar cualquier acción que no esté dentro de los protocolos de inmunización contra el coronavirus a los funcionarios del Ministerio de Salud (Minsa), que se encuentran supervisando los lugares de vacunación. Asimismo, informó que los ciudadanos también pueden llamar al 362-8602 para consultar cualquier duda o reclamo.

Por su parte, el vocero del Ministerio de Salud, Arturo Granados, esta mañana descartó que los casos de jeringas vacías sean parte de un presunto “tráfico de vacunas”.

“No hay forma de hacer un tráfico de vacunas por todos los controles que existen. (…) La población debe saber que nadie se puede llevar la vacuna en una jeringa porque sería inútil, hay una cadena de frío que debe mantener la vacuna”, declaró en diálogo con Exitosa.

Más información: