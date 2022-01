Dirigentes piden a Castillo firmar ley Fonavi para iniciar devoluciones

En entrevista con Exitosa, los dirigentes de los fonavistas Luis Luzuriaga y Jorge Milla exhortaron al presidente Pedro Castillo a promulgar cuanto antes la autógrafa de ley que permite la instalación de la comisión Ad Hoc que se encargará de la devolución de aportes a más de dos millones de exafiliados al desaparecido Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi).





“Pese a que el ministro de Economía, Pedro Francke, ha dado señales de que la va a observar, es el presidente Pedro Castillo tiene la última palabra sobre la autógrafa de la ley Fonavi. El plazo vence el 11 de febrero, pero debería firmarla para que se convierta en ley cuanto antes. Se han levantado todas las observaciones y actuado de acuerdo a los fallos que el Tribunal Constitucional ha emitido a nuestro favor y que precisan que el Estado tiene una deuda social con los fonavistas que tiene que cumplir”, recalcó.

También puedes leer: Mendoza pide a Castillo “acciones firmes” tras la renuncia de Guillén al Mininter





Luzuriaga indicó que ya hay un precedente sobre una autógrafa de ley observada por los ministros, pero que al final fue convertida en ley por decisión del jefe de Estado.

“El gobierno con la firma del presidente Castillo promulgó la autógrafa de ley que amplía hasta el 2024 el proceso de formalización minera, pese a la negativa mostrada por el Ministerio del Ambiente. Es decir, ya hay un precedente, y lo mismo debe ocurrir con la ley Fonavi”, dijo.

En esa línea, el dirigente fonavista recalcó que si Castillo observa la autógrafa de ley estaría “traicionando y dando la espalda al pueblo que él dice representar”.

“Los fonavistas que luchamos décadas por recuperar el dinero que se nos descontó somos más de dos millones de peruanos, la mayoría de la tercera edad, y el presidente no puede hacer caso omiso a nuestras demandas que están avaladas por la Constitución”, añadió.

◼ Cartas a Castillo y ministros



Por su parte, el dirigente fonavista Jorge Milla aseguró que los colectivos Fonavi han remitido cartas al jefe de Estado y los ministros del gabinete que encabeza la premier Mirtha Vásquez explicándole que de convertirse en ley la autógrafa que permite la devolución a los fonavistas no afectará el presupuesto público ni el equilibrio fiscal del país.

Milla indicó que el pago a los ex aportantes al Fonavi no figura en el presupuesto para este 2022, y lo que se busca – como señala la autógrafa – es utilizar los fondos de contingencia o bonos soberanos para que se salde por fin la deuda que tiene el Estado con dos millones de peruanos en un plazo no menor de cinco años.

También puedes leer: Pedro Castillo: No somos el gobierno de protestas, ni problemas, sino de soluciones

◼ No se puede negociar sentencia



Luis Luzuriaga, presidente de la Federación de Fonavistas, cuestionó al ministro de Economía, Pedro Francke, por afirmar que se reunirá con los congresistas para trabajar alternativas para lograr la devolución a los fonavistas, debido a que la autógrafa de ley enviada al Ejecutivo el pasado 21 de enero tiene algunas imprecisiones. “El ministro Francke quiere negociar con los congresistas la deuda que tiene el Estado con los fonavistas. Eso no se puede porque hay sentencias del Tribunal Constitucional que ratifican esa deuda. No se puede negociar un fallo del TC”, aseveró.