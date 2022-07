Dirigente de transportistas urbanos: “El paro es pacífico, si ponen un infiltrado escaparía de nuestras manos”

En entrevista con Exitosa, el presidente de la Cámara de Transporte Urbano, Ricardo Pareja, recalcó que su gremio acata hoy un paro pacífico en distintos puntos de Lima y Callao, por lo que deslindó de responsabilidades ante eventuales desmanes ocasionados por “infiltrados”.

También te puede interesar: Paro de transporte | Ministro Barranzuela anuncia suspensión de la medida y dirigentes lo desmienten

Durante el diálogo con Manuel Rosas, en el programa ‘Exitosa Perú’, el dirigente dijo que los transportistas de su sector acordaron acatar el paro de forma pacífica, pese a los incumplimientos del gobierno.

“Desde el primer momento, hemos dicho a todos los transportistas en las asambleas que el paro es 100% pacífico. Si es que ponen un infiltrado para malograr la imagen de un paro pacífico, escaparía de nuestras manos”, indicó.

En esa línea, Pareja remarcó que, entre sus reclamos, el sector pide al gobierno lidiar con la creciente informalidad y un rescate financiero. Acotó que, de no atenderse esos pedidos, al gremio del transporte urbano no le quedaría más opción que subir el precio de los pasajes.

También te puede interesar: ATU: Metro, Metropolitano y corredores funcionarán con normalidad durante paro de transportistas

“Lo que menos quisiéramos es perjudicar y enfrentarnos contra el público, (pero) no hay otra forma de poder seguir adelante si no hay un aumento de pasajes y si el gobierno no interviene”, advirtió.

“Si no hay una solución de apoyo del Estado, no nos queda otra alternativa”, agregó.

Cabe precisar que más de 20 mil efectivos de la Policía han sido desplazados en los principales puntos de la capital para garantizar el normal desarrollo del transporte público de pasajeros durante la jornada de este lunes.

Otras noticias en Exitosa: