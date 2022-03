Dina Boluarte sobre moción de vacancia: “El Congreso debería actuar con madurez frente a tantas necesidades del país”

La vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, se manifestó en contra de la decisión del Parlamento de aprobar la admisión de la moción de vacancia presidencial, impulsada por la bancada de Renovación Popular. En esa línea, indicó que el Legislativo y el Ejecutivo deben de trabajar unidos, con el objetivo de implementar medidas que favorezcan a la población.

“Siempre he dicho que el Congreso debería actuar con madurez frente a tantas necesidades que tiene el país. Estamos cansados de estar en un conflicto entre el Legislativo y el Ejecutivo, y no de ahora, sino no hubieran cerrado el Congreso anterior en la presidencia del señor Vizcarra”, manifestó la funcionaria Boluarte en diálogo con Tv Perú.

Asimismo, consideró que el país “no está en momento de vacancia”, sino de “unión, de fortalecer nuestros corazones y poder, en algún momento decir, aquí estamos para trabajar por el Perú”.

“(Estoy) totalmente en desacuerdo con esta actitud del Congreso. (…) No voy a permitir la corrupción. Estamos en contra del tema de la corrupción, pero creo que en este momento vacar a un presidente o presentar una moción de vacancia es exagerar la nota, por así decirlo”, añadió.

Por su parte, el titular del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, señaló que los personajes políticos que presentaron el recurso que busca la destitución del presidente de la República, Pedro Castillo, ni los ministros de Estado saben lo que ocurrirá en el país, si el Parlamento respalda la medida en contra del mandatario.

“Si vacan a Pedro Castillo, nadie sabe quién va a ser presidente, ni siquiera la vicepresidenta (Dina Boluarte) puede estar segura. No sabemos lo que va a ocurrir. A lo mejor se aplica la ley y los vacadores ya sabemos dónde van a parar”, declaró el primer ministro Aníbal Torres.

Por último, indicó que los miembros de los diferentes poderes del Estado deben de enfocarse en los intereses del país. “Hay que trabajar juntos para superar esos problemas que tenemos en esos campos que acabo de mencionar”, sostuvo.

