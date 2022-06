Dina Boluarte sobre María del Carmen Alva: “Viene preparando desde el año pasado un golpe desde el Congreso”

La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, habló sobre la denuncia en su contra que ha sido declarada procedente por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, indicando que es otro intento de atentar contra el Ejecutivo, y en donde ejemplificó con el audio de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, donde se le escucha planear un golpe de Estado.

La también ministra de Desarrollo e Inclusión Social dijo que en el informe enviado por la Controlaría General de la República se está omitiendo el proceso que le permita defenderse de la acusación de ejercer otra función pública, ya siendo funcionaria del Estado, el cual sería una infracción ante el artículo 126 de la Carta Magna.

“Creo que están haciendo una interpretación fuera de contexto constitucional (…). Con las más de 60 páginas de la Contraloría que había enviado su informe al Congreso, y a mí me llevaron cuatro hojitas en las que no concluían nada. En consecuencia, como que estamos saltándonos al debido proceso y el derecho de mi defensa”, dijo Boluarte en entrevista con Cuarto Poder.

Por otra parte, la vicepresidenta, que corre peligro de ser inhabilitada de la gestión pública, dice no creer que las autoridades actuales, entre ellas el presidente Pedro Castillo, corran algún riesgo de ser vacados, por lo que culminarían su gestión en el tiempo debido.

“El presidente no se va a ir. El presidente va a culminar el 28 de julio de 2026. Seguiremos acompañando en la gestión del presidente, apostando por lo que estamos haciendo acá”, expresó la vicegobernante.

Asimismo, apuntó a que la titular del Parlamento, quien también estaría detrás de una vacancia, según el audio filtrado en donde presuntamente se le oiría, estaba “ilusionada” con ser jefa de Estado, y además le aconsejó a que se presente a las próximas elecciones presidenciales, una vez acabe el Gobierno de Castillo.

“Si queremos hablar de renuncias, allí hay un audio que ha salido donde la señora Alva viene preparando desde el año pasado un golpe desde el Congreso, creo que ella en su ilusión de querer ser presidenta de la República. Yo le recomendaría a Alva que postule el 2026, que se gane la confianza del pueblo peruano”, señaló la vicemandataria.

“No he hecho nada mal en actos de mi gestión, ni hay conflicto de intereses. Nadie se ha enriquecido ni el Estado se ha agraviado. No perderé mi identidad provinciana. No hice nada que afecte al Estado ni lucré con ello”, finalizó.

