Dina Boluarte sobre informe de la Contraloría: “No existe incompatibilidad alguna”

La vicepresidenta de la República y titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Dina Boluarte, se pronunció sobre el informe de la Contraloría General de la República, que señala que habría cometido una presunta infracción constitucional por haber realizado labores en la Asociación Departamental Club Apurímac mientras era ministra.

A través de un breve comunicado, la vicepresidenta dijo que “no percibió remuneración alguna” y que solicitó licencia en ambas instituciones “antes de asumir las funciones públicas“, por lo que consideró que “no existe incompatibilidad alguna en el ejercicio de ambos cargos”.

También puedes leer: Rafael López Aliaga sobre Pedro Castillo: “A mí me ilusionó inicialmente pero me engañó bien”

“[Son] instituciones de las que no he percibido ni percibo remuneración ni beneficio lucrativo alguno (…) Debo precisar que, en respeto estricto del artículo 126 de la Constitución, solicité licencia en ambas instituciones, antes de asumir las funciones públicas que ejerzo de vicepresidenta y ministra de Estado las que fueron concedidas por ambas instituciones oportunamente. Por lo que no existe incompatibilidad alguna en el ejercicio de ambos cargos“, dijo este lunes.

Cabe precisar que, de acuerdo al Artículo N° 126 de la Constitución Política del Perú, señala que “los ministros no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa. (…) Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”.

Boluarte Zegarra también mencionó en su comunicado que “lamenta que a propósito de mi ausencia en el país se estén levantando argumentos sin fundamento legal alguno”.

“Como es de conocimiento público, me encuentro en la ciudad de Davos, Suiza, representando al Perú en el Foro Económico Mundial (…) Lamento profundamente que a propósito de mi ausencia en el país se estén levantando argumentos sin fundamento legal alguno“, sostuvo.

Informe de la Contraloría

La entidad reveló que Dina Boluarte intervino en la gestión de la Asociación privada Club Departamental Apurímac, suscribiendo documentos de carácter público como presidente del Consejo Directivo, mientras se desempeñaba como ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social.

“Esto resultaría incompatible con su cargo de ministra de Estado, por lo que existiría una presunta infracción del artículo 126 de la constitución política del Perú, norma cuya supremacía se reconoce en el artículo 51 de la misma Carta Magna”, se lee en un documento.

Mira el comunicado

También te puede interesar: Guido Bellido rechaza cambios ministeriales: “Presidente, es un grave error dejar de lado al pueblo que lo eligió”

Más noticias en Exitosa: