Dina Boluarte sobre denuncia en su contra: “Estoy tranquila, no he hecho nada malo”

La vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, se pronunció acerca de la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de aprobar el informe de calificación para iniciar la denuncia constitucional en su contra.

En ese sentido, indicó que espera ser notificada para acudir al Parlamento para exponer sus descargos ante los cuestionamientos en su contra por haber ocupado un cargo en el Club Departamental Apurímac cuando ya había sido designada como ministra de Estado.

“Solo puede decir que estoy tranquila, serena. La Subcomisión me notificará, iré en su oportunidad a esclarecer los malos entendidos. Lo único que puedo decir al pueblo peruano es que no he hecho absolutamente nada malo, ni nada aquello que dañe al Estado económicamente”, declaró la vicepresidenta Boluarte a Tv Perú.

Cabe señalar que, el último viernes 01 de julio, la Comisión Permanente otorgó a la SAC un plazo de 15 días para que realice las indagaciones del caso y presente un informe al respecto. Esta medida fue respaldada con 22 votos a favor y 7 en contra.

“(…) El plazo dentro del cual la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realizará la investigación y presentará su informe, el cual no podrá ser mayor de quince (15) días hábiles, prorrogable por el término que disponga la Comisión Permanente por una sola vez. Excepcionalmente, se podrá fijar un plazo mayor cuando el proceso a investigarse sea susceptible de acumulación con otra u otras denuncias constitucionales (…)”, se lee en el Reglamento.

