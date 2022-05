Dina Boluarte sobre declaraciones de Cerrón: “El Perú no está para entrar en momentos de guerra”

La vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, se pronunció sobre las declaraciones del secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien afirmó que el cambio de Constitución en el país se realizará por “una vía pacífica o no pacífica”.

En declaraciones a la prensa, recordó la estela de terror que dejó la organización terrorista Sendero Luminoso en el país y consideró que esa época de violencia “que ha dejado huella de dolor, llanto y sangre” jamás debe repetirse.

“Tenemos que erradicar la violencia venga de donde venga. Más allá de opiniones, seguramente del secretario general de su partido, el Perú en mitad de la pandemia con esta crisis económica también provocada por la guerra de Rusia y Ucrania, el Perú no está para entrar en momentos de guerra. Amamos la paz, somos hombres y mujeres de paz. Y vuelvo a repetir, Sendero Luminoso nos ha dejado marcados y eso nunca debe repetirse”, sostuvo la ministra.

También puedes leer | Congreso: aprueban ampliar investigación contra Pedro Castillo por caso Sarratea

Asimismo, remarcó que los miembros del Ejecutivo, incluyendo al presidente Pedro Castillo, son hombres y mujeres de paz y siempre apostaran por ello, con el objetivo de atender las necesidades de la población peruana. Respecto, a su llamado “a la más amplia unidad”, remarcó que siempre lo ha hecho, considerando necesario en tiempos de crisis política.

“He estado fuera del país en estos días, no he visto la dimensión de las declaraciones del señor Cerrón, pero tendrían que preguntarle a él. Yo como vicepresidenta y ministra de Estado siempre vamos a aportar por vivir en paz (…) Yo siempre he llamado a la más amplia unidad, inclusive cuando estamos en ‘dimes y diretes’ entre Parlamento y el Ejecutivo no ayuda. Acá debemos sumar todos, porque las necesidades de la población peruana son tremendas”

Más en Exitosa