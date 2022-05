Dina Boluarte reconoció que firmó documentos del Club Departamental Apurímac cuando ya era ministra

La vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, se volvió a pronunciar acerca del informe de la Contraloría General de la República, en donde señala que ejerció el cargo de presidenta del Consejo Directivo del Club Departamental Apurímac y como primera vicepresidenta de la Asociación de Clubes Departamentales del Perú cuando ya se desempeñaba como ministra de Estado.

“(La Contraloría) me notificó con una carta cuya carta tenía un anexo de 3 hojas y en estas no se concluía en ninguna recomendación, ni en absolutamente nada. Para mí fue sorpresivo e ingrata la actitud de la Contraloría, que no me ha notificado con las 60 hojas de este informe”, declaró la ministra Boluarte Zegarra durante su visita a una Olla Común en Lurigancho- Chosica.

En esa línea, la ministra admitió que firmó documentos del Club Departamental Apurímac cuando ya había sido nombrada funcionaria.

“Sí fue así y ese es el tema que voy a explicar. Hay una ley de registros públicos y tiene su propia reglamentación”, señaló.

También puedes leer: González Izquierdo sobre declaraciones de Pedro Castillo: “Decir que los ociosos pasan hambre es un desconocimiento de la realidad”

Asimismo, la titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) consideró que la Contraloría le debió de informar acerca de las investigaciones sobre los cargos que ejerció y el informe que recomienda a las autoridades aplicar una denuncia constitucional en su contra.

“Me deja en indefensión, porque la carta que me envía la Contraloría no me dice que está enviando al Congreso con recomendaciones de una denuncia constitucional en mi contra. Creo que la primera persona que debería haberse enterado sobre las conclusiones de la Contraloría era yo”, dijo.

Por último, indicó que no renunciará al cargo que asume como ministra de Estado, debido a que considera que “es un pretexto de la derecha para ir sobre la vacancia, para atacar al presidente”. “Acá no hay ninguna renuncia, acá no hay ningún acto de esa naturaleza”, añadió.

Más información: