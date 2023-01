Dina Boluarte: Ratifico compromiso de mi Gobierno, de seguir trabajando por una transición ordenada y pacífica

La presidenta de la República, Dina Boluarte, se pronunció este martes durante la ceremonia de apertura de Año Judicial 2023 y ratificó que su Gobierno está comprometido en trabajar por garantizar una transición ordenada y pacífica.

“Ratifico el compromiso de mi Gobierno, de seguir trabajando para garantizar una transición ordenada y pacífica, una transición donde prime el diálogo, la cordura, la paz y el entendimiento, y donde podamos atender juntos las necesidades perentorias de nuestra población”, manifestó la jefa de Estado.

En esa línea, señaló que el Perú tiene que ser un “país serio”, con paz social, estable y predecible.

“Precisamente para construir la paz social hemos iniciado un amplio diálogo que será con todos los sectores, sin excepciones, que nos permita llegar a consensos sobre temas prioritarios y urgentes para el país”, agregó.

De igual manera, ratificó su “pleno respeto” a la separación e independencia de poderes, y resaltó que ello es “pilar fundamental del sistema democrático”.

“Los demócratas defendemos con convicción y de manera consecuente la legalidad y el orden constitucional. No se defiende el Estado de derecho y la justicia solo cuando está de mi lado, y la cuestiono cuando no me favorece. La justicia debe estar por encima de todo, de los intereses individuales y partidarios”, añadió.

Así mismo, la mandataria reafirmó su compromiso de trabajar por un sistema judicial que responda a las expectativas de la ciudadanía. Además, señaló que apoyará los requerimientos económicos del Poder Judicial (PJ) para fortalecer a dicha institución.

“Reafirmo mi firma compromiso de trabajar por un sistema judicial que responda a las expectativas de todas las peruanas y de todos los peruanos, de apoyar las iniciativas y los requerimientos económicos del Poder Judicial para fortalecer su labor y sus resultados de cara al ciudadano“, expresó.

Boluarte Zegarra aseguró que el Gobierno de transición que dirige “redoblará sus esfuerzos, en este corto periodo, para garantizar la estabilidad jurídica y las reglas claras, tanto para la inversión nacional como extranjera“.

Mira el pronunciamiento

