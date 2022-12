Dina Boluarte: “¿Qué ganamos quemando ministerios públicos, comisarías? ¿Por qué tenemos que llegar a la violencia?”

La presidenta de la República, Dina Boluarte, exhortó enérgicamente a los manifestantes que causan daños, en las instituciones públicas y privadas del país, a que reflexionen su accionar. En ese contexto, manifestó: ¿qué ganamos quemando ministerios públicos, comisarías? ¿Por qué tenemos que llegar a la violencia?

La mandataria inició su alocución mencionando que ella es presidenta de “todos los peruanos”: “Cuando asumí la presidencia de la República, he dicho soy presidenta de los 33 millones de peruanos y por ellos tengo que trabajar”, manifestó.

También, reflexionó sobre las actitudes violentas de las protestas en el interior del país: “¡¿Qué ganamos quemando ministerios públicos, poderes judiciales?!… ¡¿Qué ganamos quemando comisarías?! ¿Por qué tenemos que llegar a la violencia?, ¿por qué tenemos que destrozar las instituciones públicas y privadas?”, interrogó a través de Exitosa.

Asimismo, la jefa de Estado, reconoció el derecho a la protesta, pero condenó la toma de calles: “Ustedes tienen el derecho constitucional de la protesta, pero no tomen las calles. Así como tienen el derecho de hacerlo, también está el del libre tránsito”, exhortó a través de Exitosa.

En esa línea, reflexionó y pidió que cesen las diferencias políticas e ideológicas porque no llevan al desarrollo al país: “El hambre no tiene color político. La pobreza no tiene ideología”.

Finalmente, instó a la ciudadanía a que trabajen juntos para el desarrollo del país: “Yo quiero trabajar de la mano con cada uno de ustedes”, finalizó.

