Dina Boluarte: “¿Por qué se enojan conmigo compañeros de izquierda?”

La presidenta de la República, Dina Boluarte, se encuentra en Cusco en una reunión con la junta directiva de la Confederación Nacional de Radio y Televisión, allí interrogó a sus compañeros de izquierda la razón de que se enojen con ella, pidan su renuncia y digan que dio golpe de estado a Pedro Castillo.

“No entiendo por qué los compañeros de izquierda [algunos] se han levantado en contra de Dina Boluarte. Yo sigo diciendo y sosteniendo, soy una mujer de izquierda, pero no de esa izquierda radical que quiere destrozar la patria”, cuestionó la jefa de estado a los militantes de izquierda a través de nuestra radio.

La presidenta del Perú se reconoció a sí misma como de izquierda progresista y que defiende la democracia.

“Soy de la izquierda progresista que ama a la patria. Soy una mujer provinciana y demócrata, soy como ustedes del Perú profundo”, exhortó la presidenta de la República, Dina Boluarte a través de Exitosa.

También te puede interesar leer: Dina Boluarte no viajará a Brasil para asistir a toma de mando de Lula da Silva, anunció ministro de Justicia

En esa línea, interrogó a sus homólogos de izquierda el porqué hablan mal de ella: “¿Por qué se enojan conmigo compañeros de izquierda? Hay un lema que dice: sororidad con las mujeres; ¿por qué ahora mis camaradas, mis compañeras de izquierda salen y hablan en contra de Dina, yo qué les he hecho. Acaso les he quitado alguna situación política. Acaso les he dicho no trabajemos juntos para poder enfrentar las necesidades del país. Todos son bienvenidos”.

También se refirió sobre los que piden su renuncia o la señalan como golpista a Pedro Castillo: “También dijeron que Dina renuncie, qué ganamos con eso. ¿Sacamos algo? A mi renuncia quien asumiría sería el presidente del Congreso, y yo no sé si esto calmaría o atizaría más el enojo, el fastidio y el reclamo de la población, por eso responsablemente estoy aquí asumiendo mi trabajo. Pero no es para ir en contra de ustedes”.

“Traté hasta dónde pude en que [Pedro Castillo] no cometiera los errores que hizo” en referencia al fallido golpe de Estado del exmandatario y el por qué algunos de sus compañeros de izquierda la cuestionan.

Lo más visto en Exitosa: