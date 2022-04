Dina Boluarte: “No es tarea de los congresistas azuzar a la población a que tomen las calles y causen daños”

La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, indicó esta mañana que algunos congresistas de oposición habrían azuzado a la ciudadanía para que tomen las calles y causen destrozos a la propiedad pública y privada durante la manifestación de este último martes en el Centro de Lima.

“Ayer (martes) se ha visto a un par de congresistas. Yo creo que no es la tarea de los congresistas azuzar a la población a que tome las calles y a causar daño a la propiedad privada. Ayer aquí ha sido afectada un centro comercial, dónde han sacado licores, cigarros y demás cosas. Eso no es protestar y el trabajo de los congresistas no es esa”, dijo en declaraciones para la prensa.

Los comentarios de la también titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) se dan luego que las parlamentarias Rosangella Barbarán (Fuerza Popular) y Norma Yarrow (Avanza País) solicitaran ayer a la Policía Nacional del Perú (PNP) que los manifestantes ingresen hasta el frontis del Congreso, pese a que un sector minoritario de protestantes venía generando disturbios.

“La gente está solicitando avanzar como siempre hasta Abancay con Junín, no quiere hacer desmanes (…) Estamos conversando con la Policía para que se les permita avanzar hasta el frontis del Congreso, ellos estarán tranquilos“, dijo Barbarán mientras se desarrollaba la reunión entre el presidente Pedro Castillo y la Junta de Portavoces en las instalaciones del Legislativo.

En esa línea, la vicepresidenta hizo un llamado a los voceros de cada partido a conversar con sus bancadas y militantes para que convoquen a marchas pacíficas. Asimismo, recordó que las protestas son legítimas, incluso si son contra el jefe de Estado.

“Está bien, no pueden estar de acuerdo con que Pedro Castillo haya ganado las elecciones y que el presidente haya tenido y tenga algunos errores en el nombramiento de algunos ministros, lo cual ha hecho de que tengamos 4 gabinetes, pero no es la forma de poder convocar a una marcha delictiva porque ya no es una marcha de protesta, es una marcha de confrontación“, sostuvo.

La titular del Midis también solicitó a las diversas fuerzas políticas de derecha, centro e izquierda terminar con la polarización e invocó a la madurez de sus bases.

“Basta de seguir polarizando al país basta, de querer tener sangre en las calles. El Perú debe demostrar madurez política y es acá donde sus líderes políticos tienen que demostrar esa madurez. Basta de la soberbia basta, de querer manejar a nuestro antojo, y me refiero también a todos los líderes políticos: a los de la derecha, centro e izquierda. El Perú es de todos y el Perú necesita de todos”, aseveró.

