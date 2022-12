Dina Boluarte: Fui la única que se opuso a que Gobierno de Pedro Castillo presente cuestión de confianza ante el Congreso

La presidenta de la República, Dina Boluarte, aseguró este viernes que ella fue la única que se opuso en su momento a que el Gobierno, del entonces mandatario Pedro Castillo, presente la cuestión de confianza ante el Congreso.

“La única ministra que se opuso a que se presente esa cuestión de confianza, ante el Congreso de la República, fui yo. No porque estuviera de lado del Congreso, o como dicen que tengo algo acordado con el Congreso, no; sino porque yo miraba, en esa mirada política, que presentar una cuestión de confianza ante el Congreso era atizar, era acelerar, la vacancia del presidente o la suspensión del presidente“, declaró la jefa de Estado desde Cusco.

En esa línea, Boluarte Zegarra dijo que “un grupo” de ministros de Estado provocaron que Castillo Terrones plantee dicho recurso ante el Parlamento.

“Ha habido un grupo de ministros que lo han llevado a presentar aquella cuestión de confianza, quizá se dice ¿y qué es esta cuestión de confianza? era pedir que se derogue una ley que el Tribunal Constitucional había avalado, y presentar esa cuestión de confianza, o ese documento llamado cuestión de confianza, era un tema inconstitucional“, precisó.

De igual manera indicó que, durante el desarrollo de un Consejo de Ministros, le sugirió a Pedro Castillo y al ahora expremier, Aníbal Torres, que no presentaran la cuestión de confianza porque perjudicaría la situación del entonces presidente de la República.

“Yo se lo dije en ese Consejo de Ministros, le sugerí al presidente que estaba ahí presente y al premier Aníbal Torres, les dije no presentemos esa cuestión de confianza, porque se va a convertir en un boomerang contra el presidente de la República“, afirmó.

Dina Boluarte resaltó que muchas regiones del país creen que ella dio un golpe de Estado en contra del exmandatario para poder asumir el cargo. Sin embargo, descartó que eso sea real y resaltó que ayudó a Pedro Castillo hasta donde se le “permitió”.

“Las regiones del interior del país no saben a ciencia cierta que pasó, no saben porque algunos políticos, algunos, no todos, han llevado una comunicación, un mensaje equivocado. Han dicho que Dina Boluarte ha dado el golpe de Estado a Pedro Castillo […] Yo no he hecho nada de eso, al contrario, yo al expresidente Pedro Castillo, hasta donde pude, hasta donde se me permitió, acompañé, aconseje, recomendé, para que pudiera terminar su Gobierno el 28 de julio del 2026“, expresó.

