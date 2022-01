Dina Boluarte: El presidente me ratificó que no tiene intención de ceder mar peruano a Bolivia

La vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, aseguró el presidente Pedro Castillo no tiene intención de parte del Ejecutivo de cederle mar peruano a Bolivia, luego de mencionar que sostuvo una reunión con el mandatario, específicamente, para hablar al respecto.





Así lo manifestó en referencia a la entrevista que ofreció el jefe de Estado a la cadena internacional CNN, de la cual rescató que Castillo Terrones mostró “su sencillez y naturalidad” a la hora de responder y que “obviamente la soberanía de nuestro mar de Grau está totalmente garantizada”.

“El presidente (Pedro Castillo) en ningún momento, de manera tajante, ha indicado que va a ceder territorio peruano en nuestro mar de Grau a Bolivia”, declaró a la prensa luego de supervisar los servicios Cuna Más, en Carabayllo.





En esa línea, Boluarte señaló que el espacio de terreno y mar es un tema entre Chile y Bolivia. “Hay un espacio por el puerto de Ilo donde está operando Bolivia, y ese es el aporte que nosotros, entre hermanos de la región, podemos tener”, refirió.

“Lo único que puedo decir es que ayer me reuní con el presidente, hemos conversado sobre ese tema y, nuevamente, me ha ratificado, y me ha dicho que ningún momento (en esa entrevista) la intención ha sido ceder territorio de nuestro mar peruano (a Bolivia). La soberanía nacional de nuestro cielo peruano y de nuestro mar está totalmente garantizada en el Gobierno de Pedro Castillo”, enfatizó.

¿Qué dijo Castillo?

En una reciente entrevista a CNN en Español, el presidente Pedro Castillo admitió que hace tiempo se manifestó a favor de otorgar acceso al mar a Bolivia, durante un foro celebrado en el país altiplánico.

“En un evento, ni siquiera se me pasó por la cabeza ser candidato. Pero ese es un clamor de Bolivia. Sí, lo dije”, confesó. “No lo dije como presidente. Es una idea. Pero ahora le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste. Si el Perú está de acuerdo… jamás haría cosas que el pueblo no quiera”, agregó el jefe de Estado.

