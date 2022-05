Dina Boluarte: “Contraloría vulnera mi derecho a la defensa y al debido proceso”

La vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, utilizó sus redes sociales para manifestarse en contra del informe de la Contraloría General de la República, en donde señala que habría cometido una presunta infracción constitucional por la firma de documentos como presidenta del consejo directivo del Club Departamental de Apurímac cuando ya asumía el cargo de ministra de Estado.

La funcionaria indicó que el informe de Fiscalización Específica de Declaraciones Juradas, elaborado por la Contraloría, no le notificó y aseguró que, al cumplir con diversas labores en el exterior, el organismo constitucional “aprovechó su ausencia” para enviar dicho documento a las diferentes entidades públicas. En esa línea, reveló que “desconoce” su contenido.

“Expreso mi protesta por el actuar de la Contraloría. Su Informe de Fiscalización Específica de Declaraciones Juradas 005-2022-CG/FID-FEDJ, de 60 páginas, no me ha sido notificado. El 20/5, un día antes de salir en representación del Perú, me enviaron sólo Carta 000003-2022 donde no hay conclusiones, ni recomendaciones. Aprovechando mi ausencia, remiten el Informe 005-2022 a diversas entidades, cuyo contenido desconozco”, publicó la ministra Boluarte en su cuenta oficial de Twitter.

Asimismo, consideró que la Contraloría “vulnera” su derecho a la defensa y al debido proceso, tal como lo señala la Constitución del 93, y cuestionó la labor de la institución.

“Contraloría vulnera así mi derecho a la defensa y al debido proceso consagrados en la Constitución. ¿Con qué intención lo hace? ¿La Contraloría ignora lo que es una regularización registral?, ¿Promueve una sanción política?, ¿Quién incumple con su mandato constitucional?”, añadió.

