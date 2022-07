Dina Boluarte acudirá a la CIDH por acusación constitucional en el Congreso

La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que requiera al Estado Peruano suspender el proceso de acusación constitucional en su contra que le sigue el Congreso.

También te puede interesar: Nicolás Lúcar responde a Vladimir Cerrón: “Usted es un delincuente que debería estar en la cárcel”

Boluarte le indicó a la CIDH que se vulneró el debido proceso en la denuncia, por presuntas gestiones como presidenta del Club Apurímac cuando ya desempeñaba un cargo público.

En esa misma línea, la también ministra de Desarrollo e Inclusión Social busca que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso suspenda el procedimiento que lleva a cabo el Congreso por presuntamente vulnerar los artículos 38 y 126 de la Constitución, y por los supuestos delitos de omisión, demora de actos funcionales, y aprovechamiento indebido del cargo.

También te puede interesar: Comisión de Fiscalización cita a primera dama y a su hermana Yenifer Paredes por supuesto ofrecimiento de obras

Cabe mencionar que, el abogado Alberto Otárola, defensor legal de la viceministra , solicitó medidas cautelares, además, denunció al Congreso ante la CIDH en junio pasado.

Por otro lado, Dina Boluarte se pronunció sobre la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de aprobar el informe de calificación para iniciar la denuncia constitucional en su contra, indicó que espera ser notificada para acudir al Parlamento para exponer sus descargos ante los cuestionamientos a su persona.

“Solo puede decir que estoy tranquila, serena. La Subcomisión me notificará, iré en su oportunidad a esclarecer los malos entendidos. Lo único que puedo decir al pueblo peruano es que no he hecho absolutamente nada malo, ni nada aquello que dañe al Estado económicamente”, declaró a Tv Perú.

Más noticias en Exitosa: