Dimitri Senmache sobre sus críticas en contra del Gobierno: “Yo no soy de aquellos que meten su cabeza debajo de la tierra”

El titular del Ministerio del Interior (Mininter), Dimitri Senmache, se pronunció acerca de las críticas que realizó al actual Gobierno antes de asumir el alto cargo público que le designó el presidente de la República, Pedro Castillo.

“Yo no soy de aquellos que dicen una cosa y después ocultan el rostro o meten su cabeza debajo de la tierra”, declaró el ministro Senmache en Canal N.

El funcionario indicó que fue “una opinión del momento” y que ahora está enfocado en cumplir con sus funciones para lograr “fortalecer el sector del interior”. En esa línea, señaló que tiene la capacidad suficiente para ser parte del Gabinete Ministerial, debido a que cuenta con experiencia en el sector público y en la cartera que ahora lidera.

“En este caso, a mi me están convocando y me dan la libertad de tomar decisiones sobre tema de seguridad. Me he preparado para eso, tengo la capacidad. He pasado por el sector del Interior desde el año 2001. Mi primer trabajo en el sector público fue en el sector Interior, volví después de 20 años habiendo pasado por alrededor de 9 ministerios en distintos momentos”, sostuvo.

Asimismo, señaló que al ser elegido como titular del Mininter tiene la oportunidad de demostrar que como autoridad puede impulsar e implementar buenas medidas para proteger a la población y enfrentar la inseguridad ciudadana.

“Tengo la oportunidad de demostrar que se pueda hacer varias cosas. Yo me estoy comprometiendo con el país”, indicó.

Cabe señalar que, el ministro Senmache Artola publicó en sus redes sociales lo siguiente: “Este gobierno tuvo, y hay que decirlo, grandes oportunidades y, qué hizo con ellas? Las pisoteó, las menospreció, las acalló para escuchar solo lo que decían los siervos y payasos que solo sirven al rey para entretenerlo y hacerlo escapar de la realidad”.

