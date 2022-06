El ministro del Interior, Dimitri Senmache, se manifestó acerca de la búsqueda del extitular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Juan Silva, a quien el Poder Judicial le impuso detención preliminar por presuntos actos de corrupción. En esa línea, indicó que como funcionario “no puede ejercer la función policial”, pese a ser la máxima autoridad de la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Yo no soy una persona que pueda ejercer una función policial. Es decir, el ministro no se va a parar a buscarlo”, declaró el ministro Senmache en entrevista con Canal N.

Asimismo, señaló que la PNP no realiza labores solo para encontrar al exfuncionario Silva Villegas, sino también revisa otros casos. “La Policía hace todos los esfuerzos, no solamente son ellos los que están prófugos de la justicia”, añadió.

Además, indicó que como ministro de Estado no realizará un trabajo de monitoreo al exfuncionario Silva. “Yo no soy el que va a permanecer en la puerta de su domicilio para ver si sale o no sale la persona”, dijo.

En esa línea, informó que ha implementado diversas medidas y tomado diversas decisiones en su sector para encontrar al exministro Silva. “Hemos redoblado esfuerzos en la Policía y enviado un memorándum al comandante general de la PNP solicitando que se extremen las medidas”, sostuvo.

Cabe señalar que, el exfuncionario Silva es buscado por la PNP debido a la orden del PJ de detener de manera preliminar al extitular del MTC. Ante ello, su abogado indicó que se encuentra en el país y que “no está en la clandestinidad”.

