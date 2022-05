Dimitri Senmache sobre críticas al premier antes de ser ministro del Interior: “¿Quién puede alabar a Hitler?”

En entrevista con Exitosa, el nuevo ministro del Interior, Dimitri Senmache, se refirió a las críticas que realizó contra la gestión del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, antes de asumir el cargo en reemplazo de Alfonso Chávarry.

Previo a asumir la cartera del Interior, Senmache Artola utilizó su cuenta de Twitter para criticar al primer ministro y al gobierno del que ahora forma parte. Por ejemplo, rechazó los elogios de Torres a la figura del Adolf Hitler, responsable de la Segunda Guerra Mundial.

“Ensalzar a un genocida criminal como Hitler, siendo además el primer ministro de un país que sufrió 20 años de terrorismo, no puede ser pasado de largo. Una vergüenza internacional que en pleno S. XXI se tenga que escuchar esto”, escribió el pasado 7 de abril.

Hoy, más de un mes después, Senmache no se retractó de sus opiniones y afirmó que, en su calidad de ciudadano, fue libre de opinar y criticar al premier por mencionar a un genocida como Hitler.

“Lo que yo he dicho es algo que nadie me obligó a decirlo, es algo que yo creí en su momento. ¿Quién puede alabar a Hitler o Mussolini? Nadie lo puede hacer. Uno es libre de criticar, no tiene que decir ‘sí, señor’ a todas las cosas que se hagan”, respondió el ministro a la pregunta del periodista Nicolás Lúcar.

En esa línea, Dimitri Senmache dijo que el presidente Pedro Castillo le ha otorgado la libertad de decir “las cosas que necesito decir”.

“Si el presidente ha puesto la confianza en mí persona es para que le diga las cosas que son las correctas, no para que le oculte cosas o acepte cosas que son incorrectas desde mi punto de vista”, puntualizó.

