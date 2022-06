Dimitri Senmache a Maricarmen Alva: vamos a determinar quién está detrás de esa cobarde amenaza

Este miércoles, el ministro del Interior, Dimitri Senmache, se pronunció acerca de las amenazas que recibe la presidenta del Congreso, Maricarmen Alva, a través del celular de su menor hija. A través de sus redes sociales, el funcionario informó que conversó con la titular de la Mesa Directiva al respecto y se comprometió a poner su caso a disposición de la Policía Nacional del Perú e iniciar con las investigaciones.

“Estimada señora Maricarmen Alva, presidenta del Congreso de la República. Solo para reiterarle lo que por teléfono me he comprometido: a poner a disposición suya toda la capacidad de nuestra Policía y poder determinar quién o quiénes están detrás de esta cobarde amenaza (…) He solicitado al Comandante General de la PNP disponga que dos unidades especializadas puedan investigar a profundidad lo ocurrido y así dar con el paradero de estos delincuentes. Cuente con ello”, publicó el ministro Senmache en su cuenta oficial de Twitter.

Cabe señalar que, en los mensajes se le exige a la titular del Parlamento, Alva Prieto, renunciar a su cargo. Al respecto, la también congresista de Acción Popular aseguró que no permitirá que se involucren a sus familiares en amenazas o ataques por el alto cargo público que asume.

“En los últimos días he sido víctima de la publicación de audios manipulados y ya venía recibiendo amenazas sobre su difusión, amenazas que no solo llegaban desde fuera del Poder Legislativo, sino también amenazas registradas dentro del Congreso. Pero ahora ya no son audios manipulados, es concretamente una amenaza que exige mi renuncia y señalan el lugar en donde resido. Me indigna que esta amenaza haya llegado al celular de mi hija”, indicó Alva.

Asimismo, aseguró que continuará realizando sus labores en el pleno del Congreso y “defendiendo la democracia, la institucionalidad y las atribuciones constitucionales” del Parlamento.

“Si el objetivo es amedrentarme, les digo que no me van a doblegar. Soy una mujer de principios formada en un partido político que siempre ha estado de lado de la democracia. Ante los ataques políticos, aquí me tienen, pero las amenazas las voy a denunciar porque son bajezas que solo las usan los delincuentes”, agregó.

