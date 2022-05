DIM de Colombia no se presenta a partido por amenazas de narcotráfico

El Deportivo Independiente de Medellín (DIM) no se presentó a su encuentro correspondiente a la fecha 19 del Torneo Apertura colombiano debido a las amenazas que lanzara el cartel de narcotráfico, luego de que extraditaran al traficante conocido como ‘Otoniel’.

También te puede interesar: Chelsea fue comprado por 5.000 millones de euros, cifra récord en el futbol

La decisión del conjunto medellinense responde a lo establecido por el grupo de narcos, que dejó entrever que acabaría con la vida de todo aquel que no se encuentre en su casa, dentro de la ciudad de Montería, capital del departamento de Córdoba, y en donde se ubica el Estadio Jaraguay, complejo donde juegan como locales los Jaguares, rivales del DIM en la fecha correspondiente.

Los ‘diablos rojos’ informaron 24 horas antes que no enrumbarían hacia la localidad, a pesar de contar con la advertencia del DIMAYOR, entidad dependiente de la Federación Colombiana de Futbol, que les indicaba que habría consecuencias por no presentarse al partido. Finalmente, la situación se decidió con la derrota del DIM por walk over (W.O) y los puntos se les entregaron a los locales.

“Ningún partido de futbol es más importante que la integridad de las personas. Nuestra solidaridad con los habitantes de Monteria”, se puede leer en un mensaje colgado por la escuadra medellinense.

La alcaldía del pueblo en donde se lleva a cabo el paro armado había prometido las garantías del caso para que se lleve con total normalidad el encuentro, incluso el equipo local llegó a presentarse en el campo, pero debido a la negativa de asistir de los visitantes, se tomó la decisión de la entrega de puntos. Cabe mencionar que no había ningún asistente en el público para este partido.

Más noticias en Exitosa: