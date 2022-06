¡Dijo salud! Sporting Cristal venció de visita a Atlético Grau en el Torneo Apertura

Sporting Cristal venció por 2-0 a Atlético Grau en el Estadio Municipal de Bernal de Piura, en el partido correspondiente a la fecha 17 del Torneo Apertura, con goles de Nilson Loyola e Irven Ávila.

También te puede interesar: Malas noticias para la ‘Pulga’ Ruidíaz

Los dirigidos por Roberto Mosquera, ya sin chances de alcanzar a Melgar en la punta y sin torneos internacionales que disputar, lograron su segunda victoria consecutiva, esta vez en calidad de visita, en lo que será una agradable manera de cerrar la primera fase de la Liga 1.

A los 21’, un cabezazo de Omar Merlo no ingresa a la portería de Raúl Fernández, pero nada pudo hacer ‘superman’ para impedir que Loyala pueda empujar y poner a los cerveceros en ventaja durante el primer tiempo.

Luego de algunas ocasiones importantes, como la que desperdició Joao Grimaldo, a los 62’ Ávila puso el segundo para tranquilizar los nervios de Mosquera y terminar de controlar la situación para Cristal.

Cabe destacar que Horacio Calcaterra, convocado a la Selección Peruana para la fecha del repechaje, regresó al conjunto celeste, y disputó los 90 minutos de juego, realizando una siempre destacada actuación.

Además, de Calcaterra, para la próxima fecha, Mosquera ya podrá contar con Christopher Gonzáles, también regresado de Catar. Eso sí, el tema de Yoshimar Yotún aún no es del todo claro, pues el volante no fue incluido en la lista de Ricardo Gareca para el partido ante Australia por una molestia muscular, y no se sabe si el DT rimense lo colocará de arranque o lo dejará reposar más tiempo.

La próxima fecha verá a Sporting Cristal intentar una tercera victoria al hilo y seguir sumando para el acumulado ante Alianza Atlético de Sullana, mientras que Atlético Grau tendrá la difícil tarea de hacer tropezar a Melgar, que ya está encaminado a lograr el titulo del Apertura.

Más noticias en Exitosa: