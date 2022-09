Digna Calle pide que debatan su proyecto de adelanto de elecciones: “Fue presentado en abril y sigo esperando”

La congresista Digna Calle (Podemos) pidió al Congreso de la República poner en agenda su proyecto de ley de adelanto de elecciones generales, el cual presentó en abril de este año.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la legisladora dijo que un sector del Parlamento estaría poniendo por delante sus “beneficios electores y personales” antes que los del país.

También puedes leer: Pedro Castillo y Lilia Paredes se presentarán ante Fiscalía y PJ este lunes 5 de septiembre

“Mi proyecto de adelanto de elecciones fue presentado en abril, y aún sigo esperando que se abra el debate. Lamento que no se pongan por delante los intereses del país, y se demuestre, una vez más, que priman los beneficios personales y electorales“, escribió.

El proyecto de la también segunda vicepresidenta del Congreso busca acortar el mandato presidencial, congresal y del Parlamento Andino, elegido en 2021, y convocar a nuevas elecciones generales.

Debate por adelanto de elecciones

Cabe precisar que en el Congreso hay distintas posiciones con respecto a la salida a la crisis. La semana pasada, Hernando Guerra García, presidente de la Comisión de Constitución, se mostró inconforme con la iniciativa de adelanto de elecciones.

No obstante, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseveró que Guerra García sí le dará importancia al proyecto para que se pueda debatir.

Este último sábado, la excandidata a la Presidencia también dijo que “si no hay consenso” para la vacancia presidencial, entonces se debe de promover el adelanto de las elecciones generales.

“Lo he dicho y lo repito: la solución pasa por la vacancia, pero no es la única salida. Si es que no hay consenso es hora de discutir el adelanto de elecciones, en el que señalo claramente que no participaré”, sostuvo.

También te puede interesar: Vladimir Cerrón sobre propuesta de Keiko Fujimori: “Induce a quebrar el orden democrático”

Más noticias en Exitosa: