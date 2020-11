Difteria | Mazzetti sobre jornadas de vacunación: “No es necesario que la población venga tan temprano”

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, aclaró que no es necesario que la población realice colas desde la madrugada para que sean inmunizados contra la difteria y otras enfermedades, tras las constantes aglomeraciones que se apreciaron ayer durante la Jornada Nacional de Vacunación.







En ese sentido, la titular del Minsa señaló que la cantidad de vacunas está asegurada y, por lo tanto, no debería haber aglomeraciones al momento de acudir a los centros de salud, dado que se continuará vacunando a la población durante toda la semana.





“Ha habido una gran influencia masiva desde muy temprano, algo que no esperábamos. El problema no fue la cantidad de personas, la cuestión aquí es que todos empiecen a hacer cola desde tan temprano. Realmente no es necesario llegar tan temprano”, indicó – ante la prensa- Mazzetti durante la supervisión del segundo día de la Jornada Nacional de Vacunación, en Callao.

En esa misma línea, aclaró que durante la semana seguirán vacunando a la ciudadanía, a fin de evitar las aglomeraciones y las largas filas, que tanto incomodaron ayer. “Con las tarjetas de vacunación y las citas vamos a estar todos más cómodos”, agregó Mazzetti.

En otro momento, Mazzettti Soler informó que – a la fecha – se ha vacunado a más de 280 mil personas y, según los cálculos del Ministerio de Salud, se prevé que luego de la jornada se llegue a un 60% de cobertura de vacunación en el país.

