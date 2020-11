Difteria | Ciudadanos forman largas colas para lograr acceder a una vacuna

¡Terrible! Desde tempranas horas de la mañana se reportaron aglomeraciones y largas colas en los distritos del Rímac, Jesús María, Villa María del Triunfo, San Juan de Lurigancho, entre otros, dado que los ciudadanos buscaban acceder a la vacuna contra la difteria.







A pesar de la presencia de efectivos policiales y militares, las largas colas no pudieron ser evitadas y niños, adultos y gestantes se mantuvieron esperando por la vacuna durante varias horas. Una vecina conversó con Exitosa y aseguró que no le quisieron colocar la vacuna, dado que ya no quedaban más a pesar de que acudió al establecimiento de salud desde las 5:00 a.m.





“Estamos sin comer, sin tomar desayuno, estoy desde las 5:40 de la mañana. Debieron informar si ya no había vacunas para no continuar esperando porque estamos desde temprano aquí esperando para que al final no nos pongan”, comentó indignada la mujer.

Por otro lado, otra señora que forma parte del grupo de riesgo indicó que “venimos tan temprano para hacer nuestras colas para que al final nos digan que no hay vacunas. Ni a los niños ni a nosotros nos han querido poner, solo nos dicen que no hay vacunas y punto. Me voy muy molesta por esto”.

Cabe resaltar que en dichos centros de salud también se viene vacunando en contra de la tuberculosis, polio, neumonía, sarampión, rubéola, varicela, y otros, como parte de la campaña impulsada por el Ministerio de Salud para reactivar la vacunación tras la paralización de la misma por la llegada de la covid-19 a nuestro país.

